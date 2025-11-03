Ольховский: россиянки могут выйти в полуфинал Итогового турнира WTA

На Итоговом турнире WTA в парном разряде играют Мирра Андреева, Диана Шнайдер и Вероника Кудерметова

Диана Шнайдер и Мирра Андреева © Katelyn Mulcahy/ Getty Images

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Россиянки Мирра Андреева, Диана Шнайдер и Вероника Кудерметова могут выйти в полуфинал Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде, несмотря на неудачный старт. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

Ранее Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс проиграли латвийке Елене Остапенко и представительнице Тайваня Се Шувэй, а Андреева и Шнайдер уступили Эрин Рутлифф из Новой Зеландии и канадке Габриэле Дабровски.

"Ничего страшного не произошло, на Итоговом турнире WTA можно проиграть один и даже два матча, а затем выиграть турнир. Кудерметовой с Мертенс немного не хватило, они уступили в решающем сете, у Андреевой и Шнайдер было сложнее. Думаю, шансы выйти в полуфинал еще неплохие, нужно не опускать руки и играть дальше", - сказал Ольховский.

Итоговый турнир проходит в Саудовской Аравии и завершится 8 ноября.