Фигуристка Двоеглазова выиграла этап Гран-при России в Красноярске

Она набрала 217,79 балла

Редакция сайта ТАСС

Алиса Двоеглазова © Петр Ковалев/ ТАСС

КРАСНОЯРСК, 3 ноября. /ТАСС/. Алиса Двоеглазова стала победительницей второго этапа Гран-при России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Красноярске.

Двоеглазова набрала 217,79 балла (72,70 за короткую программу + 145,09 за произвольную). Второе место заняла Анна Ляшенко (197,57; 67,63 + 129,94). Тройку лучших замкнула Елизавета Куликова (189,30; 67,85 + 121,45).

Двоеглазовой 16 лет. В прошлом сезоне она заняла второе место в финале юниорского Гран-при России. С этого сезона спортсменка выступает на взрослых соревнованиях.

Этап в Красноярске завершится 3 ноября.