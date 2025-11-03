Евгений Кузнецов не попал в заявку "Металлурга" на матч КХЛ с "Шанхаем"

29 октября Евгений Кузнецов был снят с игры против "Ак Барса" после второго периода

Нападающий "Металлурга" Евгений Кузнецов © AP Photo/ Nick Wass

ТАСС, 3 ноября. Российский форвард магнитогорского "Металлурга" Евгений Кузнецов не вошел в заявку на матч регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с китайским клубом "Шанхай Дрэгонс". Об этом сообщила пресс-служба команды.

Игра пройдет в понедельник в Магнитогорске и начнется в 14:30 мск.

29 октября Кузнецов был снят с игры против "Ак Барса" после второго периода. После встречи главный тренер "Металлурга" Андрей Разин отказался комментировать эту ситуацию. Спортивный директор магнитогорского клуба Евгений Бирюков сообщил ТАСС, что информация о конфликте Кузнецова с Разиным не имеет под собой никаких оснований. Игрок принимал участие в тренировке в общей группе.

33-летний Кузнецов не набирал очков в последних четырех играх. За магнитогорский клуб он провел восемь матчей, в которых отдал пять голевых передач. Состав команды он пополнил 1 октября.

Кузнецов был выбран "Вашингтоном" на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2010 года под общим 26-м номером. За столичную команду игрок выступал с 2014 по 2024 год, вместе с ней он выиграл Кубок Стэнли (2018). В НХЛ Кузнецов также выступал за "Каролину".