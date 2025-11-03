Двоеглазова призналась, что не знает, как настраиваться на исполнение лутца

Она стала победительницей этапа Гран-при России в Красноярске

Алиса Двоеглазова © Петр Ковалев/ ТАСС

КРАСНОЯРСК, 3 ноября. /ТАСС/. Фигуристка Алиса Двоеглазова не понимает, что еще сделать, чтобы настроиться на чистое исполнение четверного лутца. Об этом она рассказала журналистам на этапе Гран-при России в Красноярске.

Двоеглазова стала победительницей этапа, набрав 217,79 балла.

"Я готовила себя к такому исходу событий, понимала, что может произойти все что угодно. Ночью не очень хорошо спала, думала, а что будет, если так. На всякий случай, чтобы просчитывать, чтобы нигде не потерять", - отметила Двоеглазова.

"Пробовала по-разному себя настроить [на четверной лутц], наверное, пока мыслей больше нет, что нужно поменять, что дальше сделать. Я даже не знаю, как это прокомментировать. Что уже нужно делать - по 10 раз его прыгать, но в этом уже нет никакого смысла. Какие ощущения во взрослых соревнованиях? Конечно, это интереснее, зрителей больше собирается. Но поддержка ощущается и там, и там", - заключила спортсменка.

Двоеглазовой 16 лет. В прошлом сезоне она заняла второе место в финале юниорского Гран-при России. С этого сезона спортсменка выступает на взрослых соревнованиях.