Фигурист Федоров не хотел бы повторять опыт с двумя Гран-при подряд

Спортсмен выступил на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Красноярске

Редакция сайта ТАСС

Григорий Федоров © Софья Сандурская/ ТАСС

КРАСНОЯРСК, 3 ноября. /ТАСС/. Фигурист Григорий Федоров больше не хочет повторять опыт с поездкой на два этапа Гран-при России подряд. Об этом он рассказал журналистам на этапе в Красноярске.

Федоров стал вторым, набрав 249,67 балла. На первом этапе Гран-при России, который завершился в Магнитогорске 26 октября, фигурист занял второе место.

"Хотелось уже отстреляться, закончить с этапами, показать достойное катание. Старался себя собрать, все силы, выдать все, после этого отдохнуть и уже готовиться к чемпионату России. Повлияло на выступление то, что мало спал? Я думаю, что нет, не получился лутц, был скорее технический момент. По состоянию - достаточно нормально себя чувствовал", - сказал Федоров.

"Повторил бы два этапа подряд со сменой часовых поясов? Я бы отказался, не знаю, будет ли выбор. Я воспринял как вызов, проверку самого себя. Повторять мне бы не хотелось", - добавил фигурист.