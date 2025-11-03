"Металлург" разгромил "Шанхай Дрэгонс" со счетом 6:1 в матче КХЛ

Китайский клуб потерпел шестое поражение в последних семи матчах

Редакция сайта ТАСС

Хоккеисты "Металлурга" © Михаил Синицын/ ТАСС

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 3 ноября. /ТАСС/. Магнитогорский "Металлург" одержал победу над китайским клубом "Шанхай Дрэгонс" со счетом 6:1 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Магнитогорске.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Даниил Вовченко (8-я минута), Руслан Исхаков (10), Никита Михайлис (14), Дмитрий Силантьев (17), Роман Канцеров (51) и Егор Коробкин (54). У проигравших отличился Никита Попугаев (1).

"Металлург" одержал третью победу подряд дома, ранее клуб обыграл нижнекамский "Нефтехимик" (9:6) и уфимский "Салават Юлаев" (6:4). "Шанхай Дрэгонс" потерпел шестое поражение в последних семи матчах. Магнитогорская команда располагается на 1-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 34 очка в 22 матчах. "Шанхай Дрэгонс" набрал 25 очков в 21 игре и занимает 6-е место на Западе.

В следующем матче "Металлург" 5 ноября в гостях сыграет против "Адмирала" из Владивостока , "Шанхай Дрэгонс" на следующий день на выезде встретится с петербургским СКА.