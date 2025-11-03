Фигуристы Бойкова и Козловский выиграли этап Гран-при в Красноярске

Они первенствовали в соревнованиях спортивных пар

Редакция сайта ТАСС

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

КРАСНОЯРСК, 3 ноября. /ТАСС/. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали победителями второго этапа серии Гран-при России по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар. Турнир проходил в Красноярске.

Фигуристы набрали 226,18 балла (78,55 за короткую программу + 147,63 за произвольную). Второе место заняли Таисия Щербинина и Артем Петров (201,34; 72,86 + 128,48). Третьими стали Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (191,38; 66,60 + 124,78).

Бойковой 23 года, Козловскому 25 лет. Вместе они стали бронзовыми призерами чемпионата мира 2021 года. В 2020 и 2023 годах фигуристы выиграли чемпионат России. В 2020 году пара первенствовала на чемпионате Европы, в 2019 и 2022 годах завоевала бронзовые медали соревнований.

Следующий этап Гран-при России пройдет в Казани 8-9 ноября.