Радулов встретился с хоккеистами юниорской сборной России

Мероприятие прошло на катке "Молодежка" в Москве

© Рустам Шарафутдинов/ ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Двукратный обладатель Кубка Гагарина, самый ценный игрок последнего плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги Александр Радулов на катке "Молодежка" встретился с игроками юниорской сборной России. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Хоккеисты команды с 6 по 9 ноября сыграют в Санкт-Петербурге в турнире на Кубок будущего.

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг рассказал игрокам об умении Радулова играть на пятачке.

"Надо выкладываться на тренировках, и тогда все получится", - сказал в ответ двукратный чемпион мира.