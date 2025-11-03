Разин прокомментировал отсутствие Кузнецова в заявке на матч с "Шанхаем"

29 октября форвард "Металлурга" был снят с игры против казанского "Ак Барса" после второго периода

Главный тренер "Металлурга" Андрей Разин © Михаил Терещенко/ ТАСС

ТАСС, 3 ноября. Российский форвард магнитогорского "Металлурга" Евгений Кузнецов не вошел в заявку на матч регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с китайским клубом "Шанхай Дрэгонс" из-за плохого функционального состояния. Об этом журналистам заявил главный тренер "Металлурга" Андрей Разин.

Ранее "Металлург" дома со счетом 6:1 победил "Шанхай Дрэгонс" в матче КХЛ, Кузнецов не попал в состав команды на игру.

"Сразу хочу сказать, что конфликта никакого нет, есть рабочие моменты. Понятно, что некоторые люди пытаются закинуть удочку и достать то, чего нет, начинаются спекуляции. Я всегда с уважением отношусь к хоккеистам, моя задача - достать любыми способами из него максимум. Евгений Кузнецов на данный момент находится в очень слабом функциональном состоянии. Сейчас мы оставляем Кузнецова дома, он будет работать с тренерами по физподготовке, по катанию", - сказал Разин.

29 октября Кузнецов был снят с игры против казанского "Ак Барса" после второго периода. После встречи Разин отказался комментировать эту ситуацию. Спортивный директор магнитогорского клуба Евгений Бирюков сообщил ТАСС, что информация о конфликте Кузнецова с Разиным не имеет под собой никаких оснований. Игрок принимал участие в тренировке в общей группе.