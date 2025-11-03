Футболист ЦСКА Мойзес пропустит около двух недель из-за травмы

Он получил повреждение перед матчем против "Пари Нижний Новгород"

Мойзес © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Мойзес пропустит около двух недель из-за повреждения мышцы голени. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Мойзес получил травму перед домашним матчем 14-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с командой "Пари Нижний Новгород". После выхода команд на поле Мойзес продолжал разминку и перед стартовым свистком попросил замену.

"По результатам углубленного обследования у Мойзеса диагностировано повреждение одной из мышц голени. Лечение и восстановление займет около двух недель", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что у форварда команды Алеррандро выявлено небольшое повреждение, однако оно не должно помешать игроку принять участие в гостевом матче 15-го тура РПЛ против махачкалинского "Динамо", который состоится 8 ноября. Алеррандро был заменен по ходу первого тайма встречи 14-го тура чемпионата страны против "Пари Нижний Новгород" (2:0).

Следующий матч ЦСКА проведет 5 ноября на выезде против махачкалинского "Динамо" в рамках четвертьфинала "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России.