Минское "Динамо" одержало пятую победу подряд в КХЛ

Команда обыграла на своем льду ЦСКА со счетом 2:0

Редакция сайта ТАСС

Хоккеисты минского "Динамо" © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МИНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Минское "Динамо" одержало победу над ЦСКА со счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Минске.

Шайбы забросили Илья Усов (55-я минута) и Станислав Галиев (60).

"Динамо" одержало пятую победу подряд, последнее поражение в чемпионате команда потерпела 20 октября - от ЦСКА (3:5). Армейский клуб потерпел третье поражение кряду.

Минская команда располагается на 3-й строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 29 очков в 21 матче. ЦСКА набрал 22 очка в 22 играх и занимает 8-е место на Западе.

В следующем матче "Динамо" 6 ноября примет казанский "Ак Барс", ЦСКА в тот же день дома сыграет с нижегородским "Торпедо".