Рудковская рассказала о состоянии сына Плющенко

Ранее Александра Плющенко увезли на скорой помощи после шоу "Спящая красавица" в Санкт-Петербурге

Яна Рудковская © Арина Антонова/ ТАСС

ТАСС, 3 ноября. Александру Плющенко, сыну двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, не потребуется госпитализация. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказала генеральный директор академии "Ангелы Плющенко", мать Александра Плющенко Яна Рудковская.

Ранее Евгений Плющенко сообщил, что его сына увезли на скорой помощи после шоу "Спящая красавица" в Санкт-Петербурге. Шоу было посвящено дню рождения Евгения Плющенко, которому 3 ноября исполнилось 43 года.

"В день рождения папы, к сожалению, Александру стало плохо. Ночью поднялась температура, утром мы попытались ее сбить - ему стало чуть лучше. Поэтому он выступал, хотя температура и была. У Александра главная роль в шоу, солирует в качестве принца - заменить было некем, это никто бы не откатал. Это большая роль, за утро было бы сложно поставить ее для кого-то из ребят", - сказала Рудковская.

"Была опция, при которой роль принца откатал бы хореограф, но Александр отказался, они так с Евгением решили. Мы увидели, что ему становится хуже. Сейчас он находится в отеле, под наблюдением, с ним моя мама, врач, я была у него, сейчас снова еду. Врачи сказали, что предпосылок для госпитализации нет. Ему дали сильные препараты, сейчас наблюдаем. Вечером должны были уехать в Москву, но сейчас остаемся в Санкт-Петербурге. При такой ситуации ехать нельзя, думаю, что останемся еще на сутки", - добавила она.

Александру Плющенко 12 лет. Он принимает участие в ледовых шоу вместе со своим отцом. С 2017 года фигурист занимается в академии "Ангелы Плющенко".