Смит: Международная федерация киберспорта стала лучше относиться к России

Российские киберспортсмены уже больше года могут выступать на международных соревнованиях под государственными флагом

Редакция сайта ТАСС

Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит © Вероника Зорина/ ТАСС

САМАРА, 4 ноября. /ТАСС/. Отношение Международной федерации киберспорта (IESF) к России изменилось в лучшую сторону. Об этом ТАСС в преддверии форума "Россия - спортивная держава" в Самаре рассказал президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.

"Мы отмечаем положительную динамику в изменении отношения Международной федерации киберспорта к России. Уже больше года наши киберспортсмены вновь могут выступать на международных соревнованиях под государственными флагом, - сказал Смит. - Федерация компьютерного спорта России является членом Международной федерации киберспорта, а недавно россиянин Илья Соколов стал вторым россиянином, получившим официальную лицензию судьи уровня тир-2 от IESF. Россияне продолжают успешно выступать на международной профессиональной арене - участвуют в тир-1 турнирах: The International, DreamLeague, IEM Katowice, PGL Astana и многих других. Член команды Team Spirit россиянин Данил donk Крышковец в прошлом году стал лучшим игроком мира по Counter-Strike 2".

"В 2025 году наши киберспортсмены уже побывали на крупных международных турнирах в Катаре, Японии, Болгарии и Казахстане. Члены сборной страны по Tekken 8 достаточно успешно выступили в Катаре на турнире Virtuocity Battleground Qatar и в Японии на соревнованиях в рамках Мирового тура EVO Japan. Гарик Галоян и Вячеслав Новиков стали призерами турнира серии Tekke World Tour 2025 в Астане. Действующий чемпион России Яков Моисеенко из Краснодарского края в конце марта квалифицировался через европейский отборочный этап на традиционный турнир Bellum Gens Elite по StarCraft II в Болгарии, а в июне ездил на финал, где вместе с ним выступали сильнейшие спортсмены Старого Света. Наши киберспортсмены показали достойные результаты и на чемпионате мира - 2025 по киберспорту в Эр-Рияде", - добавил президент Федерации компьютерного спорта России.

Также Смит рассказал о планах федерации на форуме. "Федерация компьютерного спорта России традиционно принимает участие в международном спортивном форуме "Россия - спортивная держава", представляя собственный интерактивный стенд, - отметил он. - Все гости форума смогут пройти на стенде психофизиологическое тестирование, проверить свои когнитивные способности и попробовать себя в роли профессионального киберспортсмена в таких знаковых видах программ, как Dota 2, Counter-Strike 2 и Tekken 8".

"В деловой программе форума активное участие приму я, а также вице-президенты Оксана Гураль и Алексей Шемякин. Представители федерации выступят спикерами и модераторами на ряде сессий и панельных дискуссий, поделятся экспертным мнением о развитии киберспорта. На стенде Министерства спорта РФ запланированы две важные церемонии подписания соглашений - с Движением первых и Комитетом национальных и неолимпийских видов спорта России. Эти соглашения позволят укрепить сотрудничество в области детско-юношеского и инновационного спорта и расширить возможности популяризации киберспорта среди молодежи", - заключил Смит.

Форум "Россия - спортивная держава" состоится в Самаре с 5 по 7 ноября. ТАСС - информационный партнер форума.