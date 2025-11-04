В ФХР намерены следить за Олимпиадой, несмотря на отстранение россиян

Россияне решением Международной федерации хоккея после февраля 2022 года не допущены до международных соревнований по рекомендации МОК

МОСКВА, 4 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. В Федерации хоккея России (ФХР) планируют следить за олимпийским турниром в Италии, поскольку это важно для развития отечественного хоккея. Об этом ТАСС рассказал первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

"Тренеры, менеджеры всегда обязаны смотреть матчи, изучать инновации, развиваться. Эти упражнения мы собирали со всего мира. По возможности будем следить за Олимпиадой в рамках образовательного процесса", - сказал Ротенберг.

Мужской олимпийский турнир пройдет с 6 по 22 февраля.