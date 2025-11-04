Монсон назвал Россию мощнейшей спортивной страной

Депутат курултая Республики Башкортостан призвал международные спортивные организации как можно скорее допустить россиян к соревнованиям

САМАРА, 4 ноября. /ТАСС/. Международные спортивные организации наносят вред самим себе, применяя санкции к российским атлетам. Такое мнение ТАСС в преддверии форума "Россия - спортивная держава" высказал бывший боец смешанного стиля (ММА), депутат курултая Республики Башкортостан Джефф Монсон.

"Россия - одна из мощнейших мировых спортивных стран, - сказал Монсон. - Давлением и санкциями в отношении российских спортсменов международные спортивные чиновники наносят вред только сами себе. Чем раньше они это поймут, чем раньше допустят российских спортсменов ко всем турнирам без ограничений, тем лучше будет для развития мирового спорта и зрелищности соревнований. Если ты не соревнуешься с сильнейшими, это всем становится не интересным".

Форум "Россия - спортивная держава" пройдет с 5 по 7 ноября в Самаре. ТАСС - информационный партнер форума.