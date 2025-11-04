Глава Федерации киберспорта РФ оценил шансы Сурконта войти в правление IESF

Сурконт был выдвинут Аргентиной в правление IESF

Редакция сайта ТАСС

Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит © Вероника Зорина/ ТАСС

САМАРА, 4 ноября. /ТАСС/. Россиянин Константин Сурконт имеет высокие шансы на избрание в правление Международной федерации киберспорта (IESF). Такое мнение ТАСС в преддверии форума "Россия - спортивная держава" высказал президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.

Сурконт был выдвинут Аргентиной в правление IESF. Выборы пройдут 6 декабря в Малайзии.

"Константин Сурконт уже дважды избирался в правление IESF - на выборах в 2020 и 2022 годах, - сказал Смит. - Мы оцениваем шансы его переизбрания достаточно высоко, однако быть уверенными на 100% никогда нельзя. Во многом все будет зависеть от состава съезда, а эта информация не раскрывается сейчас даже для членов Международной федерации киберспорта".

Форум "Россия - спортивная держава" состоится в Самаре с 5 по 7 ноября. ТАСС - информационный партнер форума.