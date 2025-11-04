Губернатор Гусев отметил первую за 40 лет победу "Факела" над "Торпедо"

С 1985 года "Торпедо" в официальных очных играх одержало 15 побед, 8 раз команды сыграли вничью

Губернатор Воронежской области Александр Гусев © Эрик Романенко/ ТАСС

ВОРОНЕЖ, 4 ноября. /ТАСС/. Воронежский "Факел" переписал футбольную историю, одержав первую за 40 лет победу над московским "Торпедо". Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Встреча 17-го тура Лиги Пари (Первой лиги) завершилась победой воронежской команды со счетом 2:0. "Факел" обыграл "Торпедо" в официальных матчах впервые с 22 сентября 1985 года, когда воронежцы победили черно-белых во встрече чемпионата СССР со счетом 1:0. После этого "Торпедо" в официальных очных играх одержало 15 побед, 8 раз команды сыграли вничью.

"Факел" продолжает переписывать футбольную историю: одержана первая за 40 лет победа над московским "Торпедо". Особенно приятно, что это произошло при практически полном доминировании на поле. Наша команда много комбинировала и заставляла соперника ошибаться. Неудивительно, что столичный клуб завершал матч в меньшинстве", - написал Гусев.

"Факел" вышел на первое место турнирной таблицы Первой лиги, на счету команды 36 очков. "Торпедо" идет на предпоследнем, 17-м месте с 14 очками после 17 встреч.