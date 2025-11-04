Свищев призвал выступающих в РФ иностранцев вдумчивее говорить о стране

Ранее он направлял запрос в прокуратуру с требованием проверить высказывания бывшего футболиста "Зенита" Клаудиньо

Редакция сайта ТАСС

Дмитрий Свищев © Эрик Романенко/ ТАСС

САМАРА, 4 ноября. /ТАСС/. Выступающим в России иностранным спортсменам необходимо следить за своими высказываниями о стране. Такое мнение ТАСС в преддверии форума "Россия - спортивная держава" высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Свищев ранее направлял запрос в прокуратуру с требованием проверить высказывания бывшего футболиста "Зенита" Клаудиньо. По итогам проверки не было выявлено нарушений законодательства.

"Иностранным спортсменам, которые выступают у нас, надо быть внимательными к высказываниям о России, - сказал Свищев. - Им нужно быть ответственными. Любое их безответственное высказывание влияет не только на их будущее, но и в целом формируют неправильную среду. На примере того же Клаудиньо мы понимаем, что любые высказывания могут иметь различные последствия, в том числе негативные".

Форум "Россия - спортивная держава" пройдет с 5 по 7 ноября в Самаре. ТАСС - информационный партнер форума.