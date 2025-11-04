Кириленко обсудит с Лукичем возможность совмещения работы в сборной и клубе

Ранее стало известно, что специалист возглавил греческий "Ираклис"

Главный тренер сборной России и "Ираклиса" Зоран Лукич © Михаил Синицын/ ТАСС

САМАРА, 4 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская федерация баскетбола (РФБ) обсудит с Зораном Лукичем возможность совмещения работы в сборной страны и греческом "Ираклисе". Об этом ТАСС в преддверии форума "Россия - спортивная держава" сообщил президент РФБ Андрей Кириленко.

Во вторник было объявлено, что Лукич возглавил греческий "Ираклис". Сборную России он тренирует с октября 2021 года.

"Мы с Зораном изначально договаривались, что если у него будет предложение от клубов или даже от сборных, то мы его отпустим. Прекрасно понимаем, что мы не играем в официальных турнирах, а тренеру, конечно, хочется иметь перед собой смысл и динамику в турнирах, - сказал Кириленко. - Поэтому Зорану хочется пожелать удачи - он принес нам большую пользу в это санкционное время. Он активно и с желанием отдавался своей работе".

"Я никогда не был противником совмещения. Мы вернемся к этому вопросу. О том, что Зоран нашел клуб, мы узнали лишь вчера, поэтому мы сядем и все обсудим, как нам двигаться дальше. С тренером, который будет совмещать, или с тренером, который будет освобожден от клубной работы", - сказал Кириленко.

