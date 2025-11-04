Смит: россиян с уважением встречают на международных турнирах по киберспорту

Глава Федерации компьютерного спорта России уверен, что в дальнейшем санкции в отношении России на мировой спортивной арене будут смягчаться

Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит © Михаил Терещенко/ ТАСС

САМАРА, 4 ноября. /ТАСС/. Россиян уважительно встречают на международных турнирах по киберспорту. Об этом ТАСС в преддверии форума "Россия - спортивная держава" рассказал президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.

"На всех соревнованиях за границей россиян встречают с уважением, о чем они сами говорят каждый раз, когда возвращаются на Родину. Уверен, что в дальнейшем санкции в отношении России на мировой спортивной арене будут смягчаться, а количество побед на международных турнирах будет расти", - сказал Смит.

Форум "Россия - спортивная держава" состоится в Самаре с 5 по 7 ноября. ТАСС - информационный партнер форума.