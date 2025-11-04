В женском "Спартаке" не знают, где будут проводить домашние матчи в 2026 году

В завершившемся сезоне команда играла на стадионе клубной академии имени Федора Черенкова

МОСКВА, 4 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Понимания о том, где московский женский футбольный клуб "Спартак" будет проводить домашние матчи в следующем году, пока нет. Об этом ТАСС рассказала директор клуба Елена Терехова.

В минувшем сезоне команда принимала гостей на стадионе клубной академии имени Федора Черенкова. "Спартак" по итогам сезона впервые стал чемпионом России среди женских команд.

"Забегать вперед по этому вопросу мы не будем, - сказала она. - На данный момент мы здесь, до марта много времени. Я уверена, что руководство сделает все лучшим образом для болельщиков и команды. Да, тут планируется застройка, но этот процесс очень большой, поэтому мы просто ожидаем. Где будет играть команда в следующем году, понимания пока нет".

2 ноября в матче между "Спартаком" и ЦСКА, после которого красно-белые стали чемпионками страны, на стадионе в Сокольниках был установлен рекорд посещаемости (2 645 зрителей). Прежнее достижение (2 381 зритель) было установлено в 2017 году на матче юношеской Лиги чемпионов между "Спартаком" и "Ливерпулем".