Фонд Потанина представит выставку о том, как спорт формировал культуру

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Выставка и конференция "Правила игры", реализуемые в рамках программы благотворительного фонда Владимира Потанина "Сила спорта", пройдет с 26 ноября по 4 декабря в Москве. Об этом ТАСС сообщили в фонде Потанина.

Экспозиция проследит, как спорт на протяжении веков формировал общество - от ритуалов инициации в первобытное время и воспитания гармоничной личности в античности до олимпизма, массового и адаптивного спорта сегодня. Каждый раздел экспозиции будет соотнесен с одной из европейских теорий XX века о происхождении спорта, а также с инициативами фонда Потанина, реализуемыми в рамках программы "Сила спорта". В зале можно будет пробовать разные активности - от древних игровых практик до современных спортивных симуляций. Внутри экспозиции будет находиться серия аттракционов и интерактивных зон, где спорт превращается в инструмент исследования самого себя.

В художественную часть проекта вошли работы современных авторов, для которых спорт становится темой размышления - о движении, теле и человеческих отношениях. Антонина Мазепа, архитектор и художница, обращается к теме спортивной иерархии, превращая пьедестал в метафору движения вверх. Серию арт-объектов о шахматах как модели мира создали Ольга Кройтор, художница перформанса и лауреат премии Кандинского, Алексей Лука, уличный художник, работающий с абстракцией и архитектурными формами, Александр Посох, архитектор и художник, и бренд Parla, сочетающий шведский дизайн и традиции ремесленных игрушек. Иллюстратор Ольга Пташник, чьи книги переведены на семь языков, представит авторский комикс о средневековых турнирах - о спорте как зрелище, испытании и игре.

"Программа "Сила спорта" уже несколько лет объединяет сотни организаций по всей России - от музеев и общественных объединений до спортивных школ и инклюзивных сообществ. Мы видим, как через спорт формируются доверие, взаимопомощь и участие - те качества, которые лежат в основе устойчивого общества. Для фонда важно поддерживать такие проекты, где спорт становится частью культурной жизни страны", - отметила директор фонда Оксана Орачева.

Куратором и режиссером выставки выступила Дария Женихова - автор проектов, соединяющих искусство и исследование общественных процессов. "Мы намеренно сделали выставку перформативной и эмоциональной - она не про созерцание, а про участие. Нам было важно показать, что в разные эпохи спорт служил различным целям: создавал иерархии, помогал разрешать конфликты, становился основой для объединения и эволюции общественного сознания", - сказала она.

Выставка подготовлена в партнерстве с Государственным музеем спорта. После показа в Москве экспозиция будет представлена в Санкт-Петербурге - в филиале музея, расположенном в особняке Абамелек-Лазарева на набережной реки Мойки.

Фонд Потанина осуществляет программы в сферах культуры, высшего образования, социального спорта и благотворительности в России с 1999 года. За 26 лет работы он объединил вокруг себя свыше 40 тыс. активных творческих профессионалов, которые участвуют в решении общественно значимых задач и добиваются устойчивых социальных изменений. В прошлом году фонд направил на благотворительность 1,139 млрд рублей, оказав поддержку 1 508 организациям, авторам проектов и студентам российских вузов.