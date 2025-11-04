Российские конькобежки провели первую тренировку перед этапом Кубка мира

Соревнования в Солт-Лейк-Сити станут одним из этапов отбора на Олимпиаду

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

САМАРА, 4 ноября. /ТАСС/. Российские конькобежки провели первую тренировку в Солт-Лейк-Сити перед этапом Кубка мира, который будет отборочным на Олимпиаду. Об этом ТАСС в преддверии форума "Россия - спортивная держава" сообщили в Союзе конькобежцев России.

"Наши спортсменки провели первую тренировку на льду в США после прилета", - сказал собеседник агентства.

Этап Кубка мира пройдет в Солт-Лейк-Сити 14-16 ноября. В нем примут участие россиянки Александра Саютина, Анастасия Семенова и Ксения Коржова. В качестве запасной в США прилетела Ирина Сальникова.

Кроме этого этапа отборочные для российских конькобежцев соревнования к Олимпийским играм пройдут в канадском Калгари (21-23 ноября), нидерландском Херенвене (5-7 декабря) и норвежском Хамаре (12-14 декабря). Олимпиада 2026 года пройдет с 6 по 22 февраля в Италии.

Форум "Россия - спортивная держава" пройдет с 5 по 7 ноября в Самаре. ТАСС - информационный партнер форума.