Мостовой рассказал, что его больше всего удивило в первой части сезона РПЛ

Двукратный чемпион СССР отметил плохое судейство

Редакция сайта ТАСС

Александр Мостовой © Сергей Савостьянов/ ТАСС

САМАРА, 4 ноября. /ТАСС/. Плохое судейство и положение в турнирной таблице московского "Динамо" удивило двукратного чемпиона СССР в составе московского "Спартака" Александра Мостового в первой части сезона Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом он рассказал в преддверии форума "Россия - спортивная держава".

"Несколько удивительных вещей произошло в первой части сезона РПЛ, - сказал он. - В первую очередь, это большое количество судейских ошибок, и это еще с системой видеоассистента рефери. Но это связано с тем, что 98 процентов судей не играли в футбол. Второе - это интрига, она снова есть, это радует. Как и в последние несколько лет. Еще бы отметил положение "Динамо" - не ожидал, как и многие, что команда будет находиться так низко (восьмое место - прим. ТАСС)".

Мостовой рассказал об участии в форуме "Россия - спортивная держава". "Мы часто с Российским футбольным союзом участвуем в больших мероприятиях. В том числе будут автограф-сессии, встречи с болельщиками, активности с детьми, участие в сессиях. Все будет связано с футболом у нас, - сказал Мостовой. - Конечно, этот форум важен. Футбол - самый популярный вид спорта на планете, дети занимаются и любят".

Форум "Россия - спортивная держава" состоится в Самаре с 5 по 7 ноября. ТАСС - информационный партнер форума.