"Спартак" в овертайме обыграл "Сочи" в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу красно-белых

СОЧИ, 4 ноября. /ТАСС/. Московский "Спартак" обыграл "Сочи" в овертайме со счетом 1:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шайбу на 62-й минуте забросил Никита Коростелев.

2 ноября "Сочи" обыграл "Спартак" со счетом 5:2. Красно-белые во второй раз в сезоне не пропустили ни одной шайбы в матче. Впервые это случилось 7 октября в игре с "Шанхай Дрэгонс" (3:0). Вратарь "Спартака" Артем Загидулин в первый раз в чемпионате сыграл "на ноль".

"Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 27 очков в 22 играх, "Сочи" идет на последней, 11-й строчке с 13 очками в 20 встречах.

В следующем матче "Спартак" на везде сыграет с ярославским "Локомотивом", "Сочи" примет череповецкую "Северсталь". Обе встречи пройдут 6 ноября.