Московское "Динамо" обыграло СКА и одержало пятую победу подряд в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу бело-голубых

Нападающий "Динамо" Седрик Пакетт, защитник СКА Никита Зайцев и вратарь СКА Сергей Иванов © Петр Ковалев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноября. /ТАСС/. Московское "Динамо" со счетом 2:1 обыграло петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Никита Гусев (7-я минута) и Артем Швец-Роговой (57). У проигравших отличился Джозеф Бландизи (28).

"Динамо" одержало пятую победу подряд. Бело-голубые набрали 29 очков в 21 матче и занимают 4-е место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 20 очками в 21 игре располагается на 9-й строчке на Западе.

В следующем матче СКА дома сыграет с "Шанхай Дрэгонс", "Динамо" примет тольяттинскую "Ладу". Обе встречи пройдут 6 ноября.