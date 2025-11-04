Футболиста ногинского клуба отстранили на 6 месяцев за избиение судьи

Инцидент с участием Антона Кашперского произошел 18 октября в матче между "Красным знаменем" и "Зорким"

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Полузащитника футбольного клуба "Красное знамя" из Ногинска Антона Кашперского дисквалифицировали на 6 месяцев за избиение судьи. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Московской области.

Инцидент произошел 18 октября в матче чемпионата области против "Зоркого" из Красногорска. В протоколе решения контрольно-дисциплинарного комитета федерации отмечается, что игрок дисквалифицирован за попытку оказания физического воздействия на официальное лицо матча.

Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу "Зоркого".