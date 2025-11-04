Хоккеист СКА Романов может не сыграть до конца сезона

Нападающий получил травму в матче с московским "Динамо"

Главный тренер СКА Игорь Ларионов © Петр Ковалев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноября. /ТАСС/. Нападающий СКА Владислав Романов может не сыграть до конца сезона Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом журналистам сообщил главный тренер СКА Игорь Ларионов.

В матче СКА - "Динамо" (1:2) защитник московского клуба Кирилл Адамчук применил силовой прием против Романова, после чего нападающий петербургского клуба ударился головой об борт и не смог покинуть лед самостоятельно. Адамчук не был наказан удалением.

"Романов минимум пропустит два месяца, может быть, не сыграет до конца сезона", - заявил Ларионов.

Ларионов рассказал, о чем общался с арбитрами матча после неудаления Адамчука. "Необычно, что шайба была у нашей команды, свистка не было. Идет грязный прием. Игрок команды соперника садится на лавку, он сам понимал, что это было нарушение, - сказал он. - И, когда выносится такое решение, я спросил у судьи: "Почему?" Он ответил, что эпизод был чистый, силовой прием плечом в плечо. Я им сказал: "У вас есть монитор, вы можете запросить, посмотреть сами, чтобы принять решение". Они говорят, что все было чисто. В Ярославле Плотников получил 5 минут, хотя там не было так грязно. Но наш игрок получил "5+20" и две игры дисквалификации".

В нынешнем сезоне Романов сыграл 12 матчей, забросил 1 шайбу и отдал 2 голевые передачи.