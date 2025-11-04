Хоккеист СКА Зайцев получил вторую травму в текущем сезоне

По словам главного тренера петербургской команды Игоря Ларионова, восстановление защитника может занять длительное время

Редакция сайта ТАСС

Защитник СКА Никита Зайцев © Сергей Савостьянов/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноября. /ТАСС/. Защитник петербургского хоккейного клуба СКА Никита Зайцев получил травму в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги с московским "Динамо". Об этом журналистам заявил главный тренер СКА Игорь Ларионов.

Встреча прошла во вторник и завершилась победой "Динамо" со счетом 2:1.

"Зайцев получил травму в одном из эпизодов на площадке. Когда пришел на лавку, доктор сказал, что Никита не может продолжать игру. Это верхняя часть тела. Сейчас он отправился на МРТ. К сожалению, не ждем, что будет хороший исход. Потому что, судя по боли, судя по тому, что произошло, наверное, это будет довольно-таки длинное восстановление, сложная травма", - сказал Ларионов.

В нынешнем сезоне Зайцев уже получал травму. В конце августа защитнику провели операцию после перелома пальца ноги, полученного на предсезонном Кубке Пучкова. После возвращения Зайцев сыграл 8 матчей, но результативными действиями не отметился.