Денис Глушаков поделился ожиданиями от форума в Самаре

Экс-футболист сборной России надеется на продуктивную дискуссию по развитию футбола в стране

Редакция сайта ТАСС

Денис Глушаков © Софья Сандурская/ ТАСС

САМАРА, 5 ноября. /ТАСС/. Чемпион России в составе московского "Спартака" Денис Глушаков примет участие в международном форуме "Россия - спортивная держава", где будет обсуждать развитие футбола в стране. Об этом Глушаков рассказал ТАСС в преддверии форума.

"Ожидаю, что на форуме будет общение с партнерами, будем разговаривать о развитии детского футбола и вообще всего футбола, - сказал Глушаков. - Как будем развиваться, будут деловые дискуссии, общение с представителями разных видов спорта, будем делиться опытом. В прошлом году был на форуме в Уфе вместе с Российским футбольным союзом. С каждым годом что-то новое появляется, интересно послушать, как будет в России развиваться спорт".

"Также 6 ноября проведем урок футбола, будем общаться с амбассадорами, тренерами, с руководителями РФС по развитию детско-юношеского футбола", - добавил он.

Форум "Россия - спортивная держава" состоится в Самаре с 5 по 7 ноября. ТАСС - информационный партнер форума.