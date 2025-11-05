На спортивном форуме в Самаре выставили олимпийские факелы

Форум проходит в Самаре

САМАРА, 5 ноября. /ТАСС/. Факелы прошедших летних и зимних Олимпийских игр представлены на форуме "Россия - спортивная держава". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Несколько десятков факелов с Олимпиад и других международных соревнований представлены в выставочном павильоне. Гости могут ознакомиться с ними в рамках экспозиции.

Форум "Россия - спортивная держава" состоится в Самаре с 5 по 7 ноября. ТАСС - информационный партнер форума.