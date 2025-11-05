Денис Глушаков назвал главных фаворитов на победу в РПЛ

По мнению эксперта, ими являются "Краснодар" и "Зенит"

Денис Глушаков © Сергей Савостьянов/ ТАСС

САМАРА, 5 ноября. /ТАСС/. "Краснодар" и петербургский "Зенит" являются главными фаворитами на победу в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ). Такое мнение ТАСС в преддверии форума "Россия - спортивная держава" высказал чемпион России в составе "Спартака" Денис Глушаков.

"Удивительного прям такого нет ничего в РПЛ после 14 туров. "Зенит" не вошел в чемпионат, была неровная игра. "Локомотив", наоборот, удивил, что очень хорошо молодым составом играли, - сказал Глушаков. - Но только в прошлом туре проиграли в первый раз. "Спартак" по осенней части играл хорошо, сейчас безобразно выглядит. "Краснодар" стабилен, ЦСКА тоже набрал ход. "Краснодар" и "Зенит" - два фаворита на победу в РПЛ".

Форум "Россия - спортивная держава" проходит в Самаре с 5 по 7 ноября. ТАСС - информационный партнер форума.