Гол Кучерова не спас "Тампу" от поражения в матче НХЛ с "Колорадо"

Вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 31 бросок из 34

Никита Кучеров © AP Photo/ David Zalubowski

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноября. /ТАСС/. "Тампа" со счетом 2:3 проиграла "Колорадо" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У победителей голы забили Виктор Олофссон (14-я и 25-я минуты) и Росс Колтон (26). В составе проигравших шайбы забросили Никита Кучеров (2) и Брэйден Пойнт (44). Российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 31 бросок из 34.

Для Кучерова это 5-я заброшенная шайба в регулярном чемпионате. Также на его счету 6 результативных передач в 11 матчах. В списке лучших бомбардиров "Тампы" российский нападающий уступает только американскому форварду Джейку Гюнцелю (5+7).

"Колорадо" лидирует в турнирной таблице Центрального дивизиона с 21 очком после 14 матчей. "Тампа" занимает 5-е место в Атлантическом дивизионе, набрав 14 очков в 13 встречах. В следующей игре "Колорадо" в ночь на 9 ноября по московскому времени сыграет в гостях против "Эдмонтона". "Тампа" 7 ноября встретится на выезде с "Вегасом".