В Самаре соревнуются на беговой дорожке робот и человек

Соревнование проходит в выставочном павильоне ВФЛА на форуме "Россия - спортивная держава"

Редакция сайта ТАСС

© Игорь Лазорин/ ТАСС

САМАРА, 5 ноября. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) проводит соревнование на беговой дорожке между человеком и роботом на форуме "Россия - спортивная держава". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Бегун и робот соревнуются друг с другом на соседних беговых дорожках в выставочном павильоне ВФЛА.

Форум "Россия - спортивная держава" проходит в Самаре с 5 по 7 ноября. ТАСС - информационный партнер форума.