Посвященная спортивному форуму в Самаре марка вышла в почтовое обращение
Редакция сайта ТАСС
05:43
МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. В почтовое обращение вышла марка, посвященная международному форуму "Россия - спортивная держава".
На марке изображен самарский стадион "Солидарность-Арена", на котором в 2018 году проходили матчи чемпионата мира. Также на марке изображен логотип форума в виде факела.
Дополнительно к выпуску почтовой марки издан конверт первого дня и изготовлен штемпель специального гашения. Приобрести их можно в почтовых отделениях, в том числе на Главпочтамте Москвы.
Форум "Россия - спортивная держава" проходит в Самаре с 5 по 7 ноября. ТАСС - информационный партнер форума.