Вратарь "Флориды" Бобровский пропустил 7 шайб в матче НХЛ с "Анахаймом"

ВАШИНГТОН, 5 ноября. /ТАСС/. Российский вратарь "Флориды" Сергей Бобровский пропустил семь шайб в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Анахаймом".

Встреча завершилась со счетом 7:3 в пользу "Анахайма". В составе победителей отметились Каттер Готье (4, 16, 38-я минуты), Никита Нестеренко (38), Джейкоб Труба (52), Крис Крайдер (54) и Дженсен Харкинс (55). У проигравших отличились Брэд Маршанд (11), Эван Родригес (26) и Эету Луостаринен (31).

Бобровский отразил 25 бросков из 32.

"Анахайм" возглавляет турнирную таблицу Тихоокеанского дивизиона, набрав 17 очков в 12 матчах. "Флорида" занимает восьмое место в Атлантическом дивизионе с 13 очками после 13 встреч.

Следующий матч "Анахайм" проведет в гостях с "Далласом" в ночь на 7 ноября по московскому времени, "Флорида" в этот же день на выезде встретится с "Лос-Анджелесом".