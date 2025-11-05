В Кении рассматривают возможность сотрудничества с Россией в области спорта

На данный момент между странами нет партнерства в области спорта

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Brian Inganga

САМАРА, 5 ноября. /ТАСС/. Власти Кении хотели бы обмениваться опытом и спортивными программами с Россией. Об этом ТАСС в кулуарах международного форума "Россия - спортивная держава" рассказал помощник президента Национального олимпийского комитета Кении Мукулу Кабири.

"Пока у нас нет партнерских отношений с Россией в спорте, но мы ищем разные форматы, где сможем быть партнерами. Все варианты рассматриваются, - сказал Кабири. - В каких видах спорта Кении было бы интересно посоревноваться с Россией? Мы открыты ко всем видам спорта, все олимпийские виды, например. Конечно, у нас сильные легкоатлеты, можно попробовать соревнования там. Нам важно обмениваться опытом и программами".

Форум "Россия - спортивная держава" проходит в Самаре с 5 по 7 ноября. ТАСС - информационный партнер форума.