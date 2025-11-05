В Кении допустили проведение футбольного матча со сборной России в 2026 году

Единственный раз команды сыграли друг с другом 16 октября 2023 года

САМАРА, 5 ноября. /ТАСС/. Товарищеский футбольный матч между сборными России и Кении может пройти в следующем году. Об этом ТАСС в кулуарах международного форума "Россия - спортивная держава" рассказал помощник президента Национального олимпийского комитета Кении Мукулу Кабири.

Российские и кенийские футболисты единственный раз сыграли между собой 16 октября 2023 года в турецкой Анталье. Матч завершился вничью со счетом 2:2.

"Мы действительно можем помочь с этим. Конечно, второй матч может пройти. Это возможно в течение ближайших двух лет. Может быть, в 2026 году", - сказал Кабири.

