В России планируют создать компьютерные игры с национальными видами спорта

Президент Комитета национальных и неолимпийских видов спорта России Борис Гришин сообщил о сотрудничестве с федерацией компьютерного спорта

САМАРА, 5 ноября. /ТАСС/. Комитет национальных и неолимпийских видов спорта намерен разработать компьютерные игры на тему национальных видов спорта. Об этом на сессии "Будущее национальных видов спорта: традиции в современной упаковке" в рамках форума "Россия - спортивная держава" сообщил глава комитета Борис Гришин.

"Мы подписываем стратегическое соглашение с федерацией компьютерного спорта, - сказал Гришин. - Планируем разработку компьютерных игр на тему национальных видов спорта. Если вы помните, в советское время были игровые автоматы, можно было в городки поиграть. А теперь мы сделаем хорошие компьютерные игры. От слов начинаем переходить к делу, надеюсь, в ближайшее время реализуем этот проект".

Форум "Россия - спортивная держава" проходит в Самаре с 5 по 7 ноября. ТАСС - информационный партнер форума.