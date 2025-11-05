На форуме в Самаре представили Российско-китайские игры

Соревнования пройдут с 24 по 31 мая следующего года в Калининградской области

© Вероника Советова/ ТАСС

САМАРА, 5 ноября. /ТАСС/. Программу Российско-китайских молодежных игр, которые пройдут в Калининградской области, представили на форуме "Россия - спортивная держава". Презентация прошла на стенде министерства спорта и Олимпийского комитета России.

"Мы усердно готовимся к проведению Российско-китайских молодежных игр, - рассказала министр спорта Калининградской области и олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко. - Уже определены даты проведения - с 24 по 31 мая следующего года. Определены виды спорта, их будет 11. Полностью согласованы площадки - их будет шесть. Сегодня назначены два посла - это Александра Пацкевич и Сергей Рябов. Программа уже полностью запущена".

Десятые Российско-китайские летние молодежные игры пройдут в Калининграде в 2026 году в год 80-летия региона. Традиция проведения Российско-китайских молодежных игр была заложена 20 лет назад: летние состязания стали проводиться с 2006 года, а спустя 10 лет прошли и первые зимние Игры.

Форум "Россия - спортивная держава" проходит в Самаре с 5 по 7 ноября. ТАСС - информационный партнер форума.