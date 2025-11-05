Габдуллин: россияне рады возвращению на турниры в водных видах спорта

4 ноября World Aquatics объявила, что с 1 января 2026 года допустит российских ватерполистов к участию в международных турнирах в нейтральном статусе

Генеральный секретарь Федерации водных видов спорта России Радмир Габдуллин © Сергей Карпухин/ ТАСС

САМАРА, 5 ноября. /ТАСС/. Российские спортсмены рады возвращению на международную арену в водных видах спорта. Об этом на сессии "Корпоративный спорт: как оценить эффективность инвестиций" на форуме "Россия - спортивная держава" рассказал генеральный секретарь Федерации водных видов спорта России Радмир Габдуллин.

"Мы можем ездить везде, выступать везде. Спортсмены безгранично рады, тренеры, родители, вся страна, - сказал он. - Дмитрий Мазепин (глава Федерации водных видов спорта России - прим. ТАСС), человек с нестандартным бизнес и политическим подходом, очень хорошо решает государственные задачи, связанные с развитием спорта".

Международная федерация плавания (World Aquatics) допускает российских и белорусских спортсменов в индивидуальных видах до своих соревнований в нейтральном статусе, что позволило им выступить летом на чемпионате мира в Сингапуре. 4 ноября World Aquatics объявила, что с 1 января 2026 года допустит российских ватерполистов к участию в международных турнирах в нейтральном статусе.

Форум "Россия - спортивная держава" проходит в Самаре с 5 по 7 ноября. ТАСС - информационный партнер форума.