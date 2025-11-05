Федорищев объяснил неудачные результаты "Крыльев Советов" в РПЛ

Самарская команда занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата страны

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев © Сергей Булкин/ ТАСС

САМАРА, 5 ноября. /ТАСС/. Самарскому футбольному клубу "Крылья Советов" сложно конкурировать с командами из топ-8 турнирной таблицы чемпионата России. Такое мнение ТАСС высказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на полях форума "Россия - спортивная держава".

"Крылья Советов" занимают 13-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги, набрав 13 очков в 14 турах.

"Мы видим, что сезон проходит очень сложно, - сказал Федорищев. - В том числе потому что у нас много сильных команд в верхней восьмерке, с ними конкурировать - это серьезная спортивная задача. Но мы идем тем курсом, который наметили".

Форум "Россия - спортивная держава" проходит в Самаре с 5 по 7 ноября. ТАСС - информационный партнер форума.