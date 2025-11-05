Ксения Шойгу уверена, что российские триатлонисты выиграют медали Олимпиады

Спортсмены допущены до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе

Редакция сайта ТАСС

Президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу © Сергей Булкин/ ТАСС

САМАРА, 5 ноября. /ТАСС/. Российские триатлонисты завоюют медали на Олимпийских играх. Такое мнение на сессии "Основа для будущих побед: готовим резерв сборных России" в рамках форума "Россия - спортивная держава" высказала глава Федерации триатлона России Ксения Шойгу.

Ранее российские триатлонисты не выигрывали ни одной медали Олимпиад.

"Уверена, что на Олимпийских играх мы увидим медали. Мы же отбираемся", - сказала Шойгу.

Летние Олимпийские игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля. Российские триатлонисты допущены до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Форум "Россия - спортивная держава" проходит в Самаре и завершится 7 ноября. ТАСС - информационный партнер форума.