Сергаева считает, что возвращение Крамаренко усилит сборную России

Ранее гимнастка заявила, что намерена продолжить профессиональную карьеру после перенесенной травмы колена

Лала Крамаренко © Егор Алеев/ ТАСС

САМАРА, 5 ноября. /ТАСС/. Возвращение чемпионки Европы 2021 года по художественной гимнастике в командном первенстве Лалы Крамаренко усилит сборную России. Такое мнение ТАСС в кулуарах международного форума "Россия - спортивная держава" высказала главный тренер национальной команды Татьяна Сергаева.

"Лала Крамаренко изъявила желание [вернуться], хочет попробовать. Я никогда не буду против, потому что это имя, сильная гимнастка, уверенная, красивая, - сказала Сергаева. - Если ей позволит здоровье, то почему не попытаться? Насколько усилит сборную? Она всегда была лидером. Поэтому думаю, что если ей здоровье будет позволять, то, конечно, это будет усиление сборной. Но она в любом случае должна будет пройти все этапы отбора".

Крамаренко 20 лет, она также является трехкратной победительницей юниорского чемпионата мира - 2019, проходившего в Москве.

