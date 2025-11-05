Сергаева рассказала о ближайших турнирах FIG с участием россиянок

В середине ноября российские гимнастки отправятся на соревнования в Грузию

Редакция сайта ТАСС

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Татьяна Сергаева © Сергей Савостьянов/ ТАСС

САМАРА, 5 ноября. /ТАСС/. Ближайшим международным стартом для спортсменок сборной России по художественной гимнастике станет турнир под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) в Грузии. Об этом ТАСС сообщила главный тренер национальной команды Татьяна Сергаева на полях форума "Россия - спортивная держава".

"У нас есть ряд международных турниров под эгидой FIG. Но они несильно крупные, отправляю туда девочек для пробы пера. Ближайший - Грузия в середине ноября, поедут девочки", - сказала Сергаева.

Форум "Россия - спортивная держава" проходит в Самаре с 5 по 7 ноября. ТАСС - информационный партнер форума.