Клуб КХЛ ЦСКА поместил канадского вратаря Мартина в список отказов

В текущем сезоне он провел за московскую команду 14 матчей

Спенсер Мартин © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Московский клуб Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА поместил канадского вратаря Спенсера Мартина в список отказов. Об этом сообщила пресс-служба ЦСКА.

В течение 48 часов любой клуб КХЛ может предложить 30-летнему игроку продолжить карьеру в его системе.

В сезоне-2025/26 голкипер провел 14 матчей, в которых ЦСКА одержал 5 побед. Канадец дважды сыграл "на ноль" и отразил 90,5% бросков по своим воротам. В сезоне-2024/25 он выступал за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина" и за играющий в Американской хоккейной лиге (АХЛ) "Чикаго Вулвз". Также в НХЛ он представлял "Ванкувер", "Колорадо" и "Коламбус", всего в лиге на его счету 66 матчей, в которых он одержал 24 победы.

2 ноября в ЦСКА из уфимского "Салавата Юлаева" перешел вратарь Александр Самонов в обмен на денежную компенсацию. 5 ноября армейцы продлили соглашение с серебряным призером Олимпиады 2022 года до конца следующего сезона.

ЦСКА набрал 22 очка в 22 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.