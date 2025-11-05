Статья

Новый фарватер. Российский спорт выбирается из пучины санкций

О позитивных решениях по допуску наших спортсменов в командных видах спорта — в материале ТАСС

Редакция сайта ТАСС

© Юрий Смитюк/ ТАСС

Водное поло стало первым командным видом спорта, где россияне получили допуск к международным соревнованиям с момента отстранения. Но, к счастью, с некоторых пор такие позитивные для российского спорта новости уже не редкость. В последнее время Спортивный арбитражный суд и международные федерации все чаще принимают решения в пользу России.

Читайте также

Российских всадников допустили до международных командных турниров

В основном благосклонность проявляют представители летних и интеллектуальных видов спорта. Например, 5 ноября Международная федерация конного спорта разрешила россиянам не только выступать в командных соревнованиях, но и проводить на территории России международные соревнования. Выступать в командах и эстафетах могут пловцы и фехтовальщики. В августе российские шахматисты выиграли Всемирную шахматную олимпиаду для спортсменов не старше 16 лет, а в октябре — аналогичный турнир среди паралимпийцев. Женская сборная России выступит на чемпионате мира в ноябре, а вопрос по допуску мужских команд может решиться в декабре. В теннисе пока допуска на Кубок Дэвиса и Кубок Били Джин Кинг у россиян нет, и, по мнению президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, возвращения на эти турниры в ближайшее время не произойдет. При этом теннисисты были одними из немногих, кого не отстраняли в 2022 году.

Читайте также

Как российских атлетов возвращали к участию в международных турнирах

Во многих летних видах российские спортсмены не только принимают участие в крупных турнирах, но и выигрывают их, становятся чемпионами мира. Отечественные спортсмены уже стали чемпионами мира в фехтовании, синхронном и обычном плавании, дзюдо, спортивной гимнастике и других видах спорта.

В 2024 году CAS удовлетворил апелляцию Федерации настольного тенниса России на отстранение спортсменов, и в октябре этого года в мотивировочной части суд признал, что отмена решения была связана с его дискриминационным характером. Пока что россияне на европейском уровне сыграли только на континентальном ветеранском чемпионате, однако так же начиналось возвращение и на турнирах под эгидой Международной федерации настольного тенниса. Российские игроки в настольный теннис и представители других летних дисциплин в июле успели выступить на летней Универсиаде в Германии.

В зимних дисциплинах картина пока не столь радужная. С 2022 года россияне выступали только на этапах Кубка мира по ски-альпинизму и в отборочном к Олимпиаде турнире по фигурному катанию, где были завоеваны две квоты из двух возможных в одиночных турнирах. Российские спортсмены точно получат возможность выступить на отборочных соревнованиях в конькобежном спорте и шорт-треке. Пока российскому спорту не удается пробить скандинавское лобби в лыжных дисциплинах и биатлоне. Европейские страны во главе с Норвегией, Швецией и Финляндией угрожают бойкотом в случае допуска россиян.

Читайте также

Российских ватерполистов допустили к международным турнирам c 2026 года

Успех скандинавов в лыжных видах и биатлоне обусловлен тем, что в мире мало стран, где развиты эти дисциплины. Во многих других видах эти страны не играют ведущих ролей, поэтому их попытки как-то повлиять на решение о допуске российских спортсменов не имеют успехов.

Долгое время продлевалось отстранение в бобслее, скелетоне и санном спорте, однако последние решения международных инстанций были в нашу пользу. На данном этапе в этих видах идет проработка вопроса реализации возвращения спортсменов. Федерации ожидают критериев допуска и выдачу нейтральных статусов, также решается вопрос о количестве российских участников соревнований.

По сказанному выше можно сделать вывод, что пусть еще и остаются федерации, которые не хотят видеть россиян на международном олимпе, но их все меньше. Тенденция на возвращение России в спортивную мировую семью необратима, и санкции в дальнейшем должны ослабевать.

При этом еще остаются виды, где российские спортсмены не имеют никакой возможности выступать. Однако федераций, которые не хотят видеть россиян на международном олимпе, с каждым днем становится все меньше. То есть можно смело надеяться на дальнейшее ослабление санкций, а в конце концов и их отмену и полноценное, справедливое и необратимое возвращение России в мировой спорт.

Даниил Сорокин