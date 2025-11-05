Ромащенко ожидает борьбу за победу в Первой лиге до последнего тура

После 17 туров "Урал" возглавляет таблицу, опережая "Факел" по дополнительным показателям

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Лидеры сезона-2025/26 Лиги Пари (Первой лиги) будут бороться за первое место в таблице до последнего тура. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер екатеринбургского футбольного клуба "Урал" Мирослав Ромащенко.

В матче 17-го тура Первой лиги "Урал" обыграл "Челябинск" со счетом 1:0 и возглавил турнирную таблицу.

"Все будет зависеть от многих факторов, и мы понимаем, что нельзя давать даже минимальную слабину, потому что это моментально может сыграть против тебя. Безусловно, никто не будет сдаваться, все будут стараться биться до конца, потому что в нашей лиге мало футбола, много борьбы, единоборств и эпизоды играют одну из ключевых ролей. Ожидаю борьбы [за первое место] вплоть до самого последнего тура. Нам важно помнить о той задаче, которую мы обязаны решить", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Тренер также подвел итоги игры команды в первой половине сезона. "Много было хороших эпизодов, матчей выездных и домашних, долгое время, особенно что касается атакующих показателей, мы находились на верхних строчках. Потом что-то было немножко утеряно, мы понимаем почему, и в последние игры все уперлось только в психологию и результат, поэтому мы умышленно отходили от какой-то красоты, чтобы сосредоточиться на результате. Считаю, что отработали парни на твердую "четверку", и мы, безусловно, понимаем, что можем играть лучше", - сказал Ромащенко.

"Урал" набрал 36 очков после 17 матчей, столько же у занимающего второе место "Факела". Следующий матч екатеринбургская команда проведет 9 ноября против "СКА-Хабаровска".