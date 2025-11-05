Слушания по делу о смерти Марадоны возобновятся в марте 2026 года

Чемпион мира по футболу умер в ноябре 2020 года

Редакция сайта ТАСС

© Alex Pantling/ Getty Images

БУЭНОС-АЙРЕС, 5 ноября. /ТАСС/. Возобновление слушаний по делу о смерти аргентинского футболиста Диего Марадоны запланировано на 17 марта 2026 года. Об этом сообщила газета La Nacion со ссылкой на решение суда.

Как отмечается, инстанция отклонила также ходатайства защиты лечащего врача Марадоны Леопольдо Луке о проведении процесса с присяжными.

В конце мая суд, рассматривающий дело о смерти Марадоны, признал недействительным достигнутый на слушаниях прогресс после отстранения судьи Хульеты Макинтач из-за скандала с документальным фильмом. Судья, предположительно, без согласования разрешила съемочной группе присутствовать на слушаниях. Слушания приостановили, был назначен новый судейский состав для рассмотрения дела с отправной точки.

В июне 2022 года генпрокуратура выдвинула обвинения в непредумышленном убийстве чемпиона мира при отягчающих обстоятельствах в отношении восьми медицинских работников, в том числе Луке. Им грозит от 8 до 25 лет лишения свободы. Слушания по делу с первым составом судей начались в марте 2025 года. В конце мая суд, рассматривающий дело о смерти Марадоны, признал недействительным достигнутый на слушаниях прогресс после отстранения судьи Хульеты Макинтач из-за скандала с документальным фильмом.

Расследование прокуроров было сосредоточено на событиях, которые произошли при лечении футболиста на дому, где он умер 25 ноября 2020 года. Там он находился с 11 ноября 2020 года после операции на голове. Согласно показаниям, которые прокуратуре удалось получить от людей, посещавших дом Марадоны, место его пребывания не соответствовало стандартам ухода за человеком после серьезной операции. Марадона умер на 61-м году жизни, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких.