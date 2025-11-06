В Минспорте Мали заявили, что футбольная сборная готова сыграть с россиянами
Редакция сайта ТАСС
05:02
САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Сборная Мали по футболу готова провести матч против команды России. Об этом ТАСС заявил министр по делам молодежи и спорта Республики Мали Абдул Кассим Ибрахима Фомба.
"Да, это может произойти, - сказал Фомба. - Я готов прямо завтра это организовать, зависит от того, как отреагирует министр [спорта России Михаил Дегтярев]. Нам нужно с ним переговорить об этом. Мы будем очень счастливы провести такой матч. Скажут завтра, мы приедем завтра".
Форум "Россия - спортивная держава" проходит с 5 по 7 ноября в Самаре. ТАСС является информационным партнером форума.