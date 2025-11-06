В Минспорте Мали заявили, что футбольная сборная готова сыграть с россиянами

Министр по делам молодежи и спорта Республики Мали Абдул Кассим Ибрахима Фомба отметил, что он должен обсудить этот вопрос с коллегой из России Михаилом Дегтяревым

Редакция сайта ТАСС

© Игорь Лазорин/ ТАСС

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Сборная Мали по футболу готова провести матч против команды России. Об этом ТАСС заявил министр по делам молодежи и спорта Республики Мали Абдул Кассим Ибрахима Фомба.

"Да, это может произойти, - сказал Фомба. - Я готов прямо завтра это организовать, зависит от того, как отреагирует министр [спорта России Михаил Дегтярев]. Нам нужно с ним переговорить об этом. Мы будем очень счастливы провести такой матч. Скажут завтра, мы приедем завтра".

Форум "Россия - спортивная держава" проходит с 5 по 7 ноября в Самаре. ТАСС является информационным партнером форума.